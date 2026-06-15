（台北中央社）経済部（経済省）は14日、国内500基目となる洋上風力発電機（風車）の設置が12日に完了し、累計設備容量が4.8ギガワット（GW）に達したと発表した。台湾は洋上風力発電累計設備容量で世界5位となっており、経済部は「台湾が世界の洋上風力発電において重要な市場の一つになったことの表れだ」としている。風力エネルギー分野の国際的業界団体、世界風力会議（GWEC）が4月に発表した2026年版の報告によると、台湾の20