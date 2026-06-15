岐阜県各務原市の食堂『ぽっぽや』で人気を集めるのが、お好み焼きをラーメンにのせた「お好み焼きラーメン」。試行錯誤の末にたどり着いた塩スープとお好み焼きの相性が抜群で、地元客に愛される名物メニューです。 ■お好み焼きとラーメンが絶妙コラボ 地元で長年愛されている食堂の人気メニュー「お好み焼きラーメン」（950円）には、おいしく食べるにはコツがあるとい