オクラの梅めかぶあえ【画像で見る】生のオクラで歯ざわりシャキシャキ「オクラの梅めかぶあえ」ねばねば食材のイメージが強いオクラですが、生のまま食べるとシャキシャキとした食感を味わうことができます。今回は夏野菜のオクラによく合う梅干しのさっぱりとした風味のレシピをご紹介します。加熱不要ですぐに作れるので、忙しい日にもぴったりです。■オクラの梅めかぶあえ生のオクラのシャキシャキ歯ざわりがおいしい！火もコ