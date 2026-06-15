チュニジア代表を相手に圧勝を収めたスウェーデン代表。トッテナム・ホットスパーに所属するMFルーカス・ベリヴァルが、新たな歴史を作った。スウェーデン紙『Expressen』が伝えた。14日、FIFAワールドカップ2026のグループF・第1節でスウェーデンはチュニジアと対戦した。2018年のロシア大会以来2大会ぶりの出場となったスウェーデン。欧州予選では1勝もできずに敗退となったが、UEFAネーションズリーグの結果プレーオフに進