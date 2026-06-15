湘南ベルマーレは15日、MF上月壮一郎の加入を発表した。上月は京都府出身の現在25歳。京都サンガF.C.の下部組織育ちで、トップチーム昇格後にドイツへと渡ると、5部リーグから挑戦がスタート。順調にステップアップし、シャルケではブンデスリーガでも5試合に出場し1ゴールを記録。その後は、ポーランドのグールニク・ザブジェなどでもプレー。2025ー26シーズンは、3.リーガ（ドリッテ・リーガ／ドイツ3部相当）のヴィクトリア