今日の朝ドラ見た？日常の話題のひとつに最適な朝ドラに関する著書を2冊出版し、毎日レビューを続けて12年めの著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は第56回（2026年6月15日放送）「風、薫る」レビューです。（ライター木俣 冬）看護とは何か？ 捨松の答えは第12週「旅立ち」（演出：佐々木善春）のはじまり、第56回はバーンズ先生（エマ・ハワード）の進退と安（早坂美海）