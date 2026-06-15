現地６月14日に開催された北中米ワールドカップのグループF第１戦で、森保一監督が率いる日本代表がオランダ代表と対戦。２度のビハインドを追いつく意地をみせて、２−２で引き分けた。そんななか、この試合の71分にアクシデントが発生した。左サイドで伊藤洋輝のパスを受けた久保建英が相手DFデンゼル・ドゥムフリースから激しいチャージを受ける。相手の足が左ヒザに入りもん絶。叫び声を上げて倒れ込んだ後、ピッチの外