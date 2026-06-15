名古屋市内で黄色い看板を次々と見かけるようになった「ラーメン荒畑」。2024年の1号店オープンから、わずか2年あまりで7店舗へと拡大し、幅広い世代から支持を集めています。 ■名古屋中心部で急拡大する「ラーメン荒畑」 黄色い看板が目を引く「ラーメン荒畑」。 2024年に昭和区に1号店をオープンして以来、名古屋を中心に7店舗まで拡大しています。客：「スープが