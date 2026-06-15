【その他の画像・動画等を元記事で観る】 中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』より、中島健人自身の書き下ろし楽曲であり、劇中歌「愛してTonigt」の圧倒的な輝きを放つパフォーマンスシーンが解禁された。 ■劇中曲「愛してTonight」は、神崎麗司を演じる中島健人自身による書き下ろし 中島健人主演、ヒロインに長濱ねるを迎えて描く、情熱を燃やす人たちの胸アツお仕事エンターテイメント映画『ラブ≠コ