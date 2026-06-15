【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELのRANが、6月25日に発売される『smart（スマート）』8月・9月合併号の表紙に登場する。このたび、誌面未掲載のアザーカットが解禁となった。 ■MAZZEL・RAN、男性アーティストとして約9年ぶりの連載 ソロで本誌初表紙を飾るRAN。『smart』10月号（8月25日発売）から、新連載がスタートすることも決定した。『smart』で男性アーティストが連載を