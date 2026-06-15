ベルグアース [東証Ｓ] が6月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年10月期第2四半期累計(25年11月-26年4月)の連結経常損益は3600万円の赤字(前年同期は2億2300万円の赤字)に赤字幅が縮小した。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した5-10月期(下期)の連結経常利益は前年同期比27.7％減の1億4100万円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績である2-4月期(2Q)の連結経常利益は前