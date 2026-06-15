近年の夏の暑さを受け、札幌市は市立学校や幼稚園の教室にエアコンの設置を進めています。来年度末に完了する予定で、すでに６割以上で稼働しています。これまで扇風機などで暑さをしのいでいた札幌市中央区の宮の森小学校では、６月１日から常設のエアコンが稼働しています。（児童）「去年より涼しくなって、より授業に集中できるようになりました」常設のエアコンは、２０２４年の記録的な暑さを受けて、教育委員会が公立学校の