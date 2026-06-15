サッカー日本代表がワールドカップ（W杯）北中米大会の初戦で、格上のオランダ相手に2度リードを許すも追いついて2-2で引き分けたことに関連し、中国ニュースポータルサイトの今日頭条に「サッカー日本代表のW杯優勝公言は白昼夢を見るか」とするトピックスが立ち、注目された。サッカー討論番組の「懂球大会」で、日本代表のW杯優勝公言について、中国の著名なスポーツ解説者兼テレビ司会者の黄健翔（ホアン・ジエンシアン