ロンドンの現物金は1オンス当たり4200ドルの大台を回復し、中国国内の金価格も上昇しました。6月13日の上海金取引所の現物金（Au99.99）の最高値は1グラム当たり924元（約2万8000円）でした。北京市西城区にある北京菜市口百貨（北京菜百）の本店は、北京の金消費の風向計と呼ばれており、金アクセサリーや投資金を購入する人気デパートでもあります。6月12日には、金価格が前日より10元（約267円）上昇したにもかかわらず、北京菜