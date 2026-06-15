ダンスチーム・アバンギャルディが、テレビ「AQUOS」25周年を記念したシャープとのコラボレーション企画に登場。きょう15日、特設サイトが開設され、インタビュー動画やオリジナルダンスのショート動画がWebサイトやSNSで順次公開される。【動画】アバンギャルディ『AQUOS』25周年でシンクロダンス披露アバンギャルディは、振付師・akaneプロデュースにより結成された16人組ダンスチーム。特徴的なヘアスタイルと圧巻のシンク