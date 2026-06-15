ＴＢＳでは６月１５日（月）よる８時５５分から、Mrs. GREEN APPLEがＭＣを務める『テレビ×ミセス』を放送する。今回は、特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」を奇跡のコラボでお届け。歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人しりとり」やロケ企画「スター発掘×ミセス」など、今回も