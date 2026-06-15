木原官房長官は15日、サッカーワールドカップで日本代表が初戦に臨み、強豪オランダと2対2で引き分け、勝ち点1を得たことに、「日本サッカーの着実な成長を感じさせる内容だった」と述べた。午後の定例会見で記者から「政府として日本代表の戦いぶりをどのように受け止めているか」と問われた木原長官は、「本日、サッカー日本代表『サムライブルー』が…」と切り出し、「FIFA（国際サッカー連盟）男子世界ランキング8位の強豪国に