◇プロ野球セ・パ交流戦 広島ー日本ハム(16日、マツダスタジアム)残り3試合となっている2026年のセ・パ交流戦。翌16日に行われる広島と日本ハムの予告先発が発表されました。交流戦をここまで5勝11敗とし、9位タイにつける広島は、斉藤優汰投手が今季初先発。ファームではここまで4度の先発登板を含む7試合に登板し、2勝0敗、防御率2.42としています。チームは直近の2試合でいずれも完封勝利。ここまでは借金「12」で、セ・リーグ5