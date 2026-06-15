総裁不在の異例の金融政策決定会合です。日銀の金融政策決定会合は、15日から2日間にわたり開かれます。植田総裁は6月、「中東情勢の先行きが不透明な中でも物価の上振れリスクが高まれば、利上げの是非を議論する」と述べていて、市場では、政策金利は現在の0.75％程度から、1％程度に引き上げられるとの見方が強まっています。追加利上げが決まれば2025年12月以来、政策金利が1％に引き上げられると31年ぶりの水準となります。一