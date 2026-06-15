15日の衆議院政治改革特別委員会で、中道改革連合の福重隆浩議員が、選挙での中傷動画や偽情報の問題などを取り上げた。【映像】「答弁が簡潔で」時間余る→笑いの瞬間（実際の様子）福重議員は「SNSが今や選挙の公正性を根底から揺るがすツールになりつつある」と切り出すと、「2025年参院選では選挙期間中に拡散された偽情報で、例えば外国人が生活保護の受給で優遇されているとか、石破首相（当時）が党首討論でアナウンサ