ガールズG1「第4回パールカップ」と並行開催（18日まで）のG1「第77回高松宮記念杯競輪」が、岸和田競輪で16日に始まる。世界と戦う太田海也（26＝岡山・121期）は日本選手権後のジャパントラックカップで3個の金メダルを獲得。直前の全日本選手権スプリント決勝で、中野慎詞に勝利して金メダルを奪取した。「競技男子チームのレベルが上がる中、1位になれて自信になる」と手応えを感じている。昨年は特別競輪で4優出。G1