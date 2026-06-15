テレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」が１４日に放送され、藤本美貴がＭＣを務めた。世界各国の人々の給与明細を見せてもらい、物価や風習を調査するバラエティー。この日は、今田耕司、２００５年９月の衆院選で最年少当選した元衆院議員の杉村太蔵氏らをゲストに「日本ＶＳ５カ国“年金”比べるＳＰ」を進行した。藤本が「世界と日本の年金を比較していきたいと思います。年金は払う人も負担が大きい