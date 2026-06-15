俳優の杉浦太陽が14日に自身のアメブロを更新。家族でアミューズメントパーク『ナンジャタウン』を訪れたことを報告した。【映像】杉浦太陽の“豪邸”と話題の自宅（複数カット）この日、杉浦は「みんなでナンジャタウンへ」と切り出し「昭和な空間での、コアとユメア」と三男・幸空（こあ）くんと次女・夢空（ゆめあ）ちゃんがレトロな部屋にいる写真を公開。「この時代に生まれてたら、こんな光景だったのかなぁ」と思いを馳