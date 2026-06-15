石川・志賀町の海岸に約半年前に漂着した巨大なホース。15日から撤去に向けた準備作業が始まりました。2025年暮れ、志賀町の海岸に漂着しているのが確認された巨大なホース。長さは約150メートル、重さは推定300トンで、海岸に沿うように横たわっています。加藤葵アナウンサー：こちらの巨大ホースを触ってみます。強く押してみると弾力のある素材なのがわかりますホースの正体は海底の土砂撤去に用いられる中国製の浚渫（しゅんせ