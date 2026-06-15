ワールドカップ日本代表の初戦・オランダ戦を翌日に控えた6月14日、DAZNが公開した現地レポート企画『カゲレポ』が思わぬ話題を呼んだ。リポーターを務める影山優佳は、試合前日の日本代表の練習を取材するため現地を奔走。真剣な表情でメモを取りながら選手のコンディションやチームの雰囲気をチェックし、豊富なサッカー知識を生かした分析コメントも披露した。「影山さんといえば、日向坂46のメンバー時代から芸能界屈指の