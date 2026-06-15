Uber Japanは6月9日から、羽田空港第3ターミナルに隣接するP5駐車場に新設された「配車アプリ専用乗り場」での試験運用を開始した。P5駐車場に設置された配車アプリ専用乗り場同ターミナルにおいて、各社配車アプリが共同利用できる専用乗り場が設置されるのは今回が初。ターミナル到着口から同乗り場がある駐車場8階へは徒歩約5分で移動できる。配車アプリ乗り場までの道順近年、訪日外国人旅行者の急増に加え、国内外で配車アプ