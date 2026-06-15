タレントの関根勤と麻里親子が１５日、大阪市内で行われたミュージカルショー「ディズニー・オン・アイスＬＥＴ’ＳＰＡＲＴＹ！」（８月８〜１６日＝大阪城ホール／９月１９〜２２日＝兵庫・神戸ワールド記念ホール）の取材会に出席した。同アイスショーは今年、日本公演４０周年を迎える。今回はミッキーマウスがＤＪとなり、ディズニーソングをダンスリミックスするほか、ディズニーの仲間たちが会場をパーティー空間へ