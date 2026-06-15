ヤンキースのユーティリティーで知られるホセ・カバレロ内野手（２９）が球審の遅延行為の指摘に怒りを爆発させた。１４日（日本時間１５日）に敵地ブルージェイズ戦の同点で迎えた６回、無死一塁からカバレロの打席で問題が起きた。投球動作の制限８秒前まで投手の方を向かず、投球の構えを故意に遅らせている、とヤシンスキー球審に警告された。打席でのルーティンとはいえ、投球時間の制限のある投手からすればイライラさせ