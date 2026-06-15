TBSグループの全役職員を対象にした「社内人権DDアンケート」の結果が15日、公表され、回答者の約41％が長時間・深夜労働のリスクを「高い」または「やや高い」と感じていることが分かった。TBSホールディングスは新たに「人権環境を改善するための約束」を策定した。TBS本社＝東京・赤坂○有効回答数は4,077件、回答率87.1％このアンケートは、TBS HD、グループ基幹6社における人権課題への取り組みや施策に関する役職員の認知度