新人への厳しい叱責が日常だった職場で、ある日大きなトラブルが発生！ 誰もがベテラン上司に“犯人扱い”された新人を庇うことができないまま、後日明らかになった意外な真実とは──。今回は筆者の友人から聞いた、職場にまつわる反省エピソードをご紹介します。 怖いベテラン上司 私の職場には、とても厳しいと他部署でも評判のベテラン上司女性がいます。 例えば何かミスをすると皆の前で厳しく叱られ、まるで公