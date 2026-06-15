THE ANSWER編集部に来訪W杯・日本―オランダ戦ドラゴン観戦記ドラゴンが、THE ANSWER編集部に帰ってきた――。サッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、1次リーグF組で日本がオランダと対戦。2度先行されながら追いつく激闘で、2-2で引き分けた。この試合に合わせ、元日本代表FW久保竜彦が東京・中目黒の編集部に来訪。前回2022年カタール大会に続き、解説を務めた。今回はそれに先立ち、観戦の様子をレポ