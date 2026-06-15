イタリアブランド【PELLICO（ペリーコ）】は、高級レザーを使用したパンプスを展開しているブランドイメージがありますが、実はサンダルやスニーカーバッグなども豊富。素材にこだわった大人も納得なエレガントなアイテムがそろっています。2026年春夏のおすすめアイテムはこちら！ 旅先に持って行きたいエレガントなフラットサンダル SAMI サンダル（ヒール1.1cm）\79,200 猛暑