高市首相陣営が総裁選や総選挙で他陣営の誹謗中傷動画を作成したとされる問題で2026年6月14日放送の「サンデーモーニング」（TBS系）の出演者は国会やメディアの責任に言及、この問題を追及すべきだとの意見で一致した。谷口真由美さん「問われているのはSNS時代の選挙のあり方」ビジネスと人権研究所代表理事の谷口真由美さんは「国会でいつまでこんなことやっているんだという批判があるようだが、予算委員会とか国会こそ憲法で