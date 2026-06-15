サッカー・J1のヴィッセル神戸で今年からコーチを務めていた秋葉忠宏コーチ（50）が退任し、J2・ジュビロ磐田の監督に就任することが、15日に決まった。両クラブから発表された。千葉県千葉市出身の秋葉氏は、現役時代、ジェフユナイテッド市原（現、ジェフユナイテッド市原・千葉）をはじめ、7クラブでプレー。引退後は、指導者に転身し、Jクラブや年代別日本代表で監督やコーチを歴任。2020年から就任した水戸ホーリーホッ