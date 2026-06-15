満濃池ゆる抜き 香川県まんのう町の満濃池で15日、初夏の風物詩「ゆる抜き」が行われました。 満濃池の「ゆる抜き」は毎年、田植えシーズンの前に行われ、下流の田畑に水を供給します。 「ゆる抜き」の前に、近くの神社で池田豊人知事や関係者など約140人が豊作を祈願しました。 その後、関係者が取水塔にあるハンドルを回して水を放流しました。 ゆる抜きは田植えが終わるまでの1週間ほどは