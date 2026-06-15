チュニジアはスウェーデンに1-5で敗れる北中米ワールドカップ（W杯）で日本代表と同じグループFのもう1試合、スウェーデン代表とチュニジア代表の一戦が現地時間6月14日に行われ、スウェーデンが5-1で大勝を収めた。この結果、チュニジアのFIFAランキングが急落している。日本が強豪オランダ代表と2-2の引き分けで終えたグループFのもう1試合は、予選プレーオフで出場権をもぎ取ったスウェーデンが登場し、アフリカ勢のチュニ