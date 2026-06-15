差別行為の動画拡散で解任か北中米ワールドカップ（W杯）の会場で起きた差別的行為により、現地組織のトップが厳しい処分を下されたようだ。メキシコのハリスコ州地形・地球物理エンジニア協会会長のウリセス・ベルナル氏は現地時間6月11日、W杯の試合会場で韓国人インフルエンサーに対して差別的なジェスチャーを行い、批判を浴びた。米紙「ニューヨーク・ポスト」はこの問題を取り上げ、一連の様子を捉えた動画が拡散された結