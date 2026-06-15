「わかめラーメン」といえばエースコックのロングセラーカップ麺ですが、新たに葉わかめだけでなく茎わかめやめかぶパウダーも使用した「わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ」が、2026年6月22日(月)から登場します。これ一杯でわかめを思う存分味わえるオールスター仕様だというカップ麺が編集部に届いたので、どんな味に仕上がっているのか一足先に食べて確かめてみました。わかめオールスター わかめラーメン しょうゆ