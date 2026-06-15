来年春に行われる善光寺の御開帳で15日、本堂前に建てる回向柱の寄進を願い出る採納式が行われました。善光寺回向柱寄進建立会市川大造会長「善光寺前立本尊回向柱1基を寄進いたしたく採納の儀、お願い申し上げます」善光寺を訪ねたのは、長野市松代町の住民などでつくる「善光寺回向柱寄進建立会」です。回向柱の寄進を願い出る採納式に臨み、市川大造会長が採納願の書状を提出し、山ノ井大樹寺務総長が受納證を返しました。宮&