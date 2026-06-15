世界中で共感と感動を巻き起こしたディズニー・アニメーションの名作『モアナと伝説の海』が奇跡の＜超＞実写映画化！来たる2026年7月31日（金）、いよいよ劇場公開を迎えます。そしてこの度、本作に登場する主要キャラクターたちの姿を捉えたキャラクターポスターが公開されました。 ディズニー実写映画『モアナと伝説の海』キャラクターポスター 2017年に公開されたアニメーション版の『モアナと伝説の海』は、