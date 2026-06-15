長野県高野連主催の招待試合が13日、松本市で行われ、春の北信越大会で初優勝した松本国際と、準優勝の長野日大が、3年前の夏の甲子園大会を制した神奈川の慶応と対戦しました。松本市のセキスイハイム松本スタジアムで行われた慶応との招待試合。春の北信越大会で初優勝した松本国際は、サウスポーのエース・和田頼生が先発。2回まで慶応打線を無失点に抑えます。しかし3回、先頭バッターにセンター前ヒ