ＪＲＡは７月４、５日の福島競馬場と７月１１、１２日の小倉競馬場で「ＪＲＡエコチャレンジ」を行うことを６月１５日、発表した。当日は環境に考慮した「クリーンエネルギー競馬」を、ＪＲＡエコチャレンジロゴ入りゼッケンを使用して行う。また、各種環境イベントが行われ、ペーパーレスのＵＭＡＣＡで馬券を購入すると、ＵＭＡＣＡポイントが２倍になる。〈クリーンエネルギー競馬〉太陽光・風力・バイオマスなどの温室