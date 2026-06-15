ハウステンボス歌劇団が、大阪・難波の「イエスシアター」にて特別公演を開催。長崎・佐世保を拠点とするハウステンボス歌劇団にとって、大阪での主催公演は初めての試みとなります。 ハウステンボス歌劇団 『華月夜の恋』×『スパークル オブ ライフ』大阪・難波「イエスシアター」特別公演 座席料金：全席指定7,700円（税込）開催日程（全8回公演）：2026年・8月19日（水）14:00／18:30・8月20日（木）13:00／