広島・黒原拓未投手が１５日、１軍に合流した。マツダスタジアムで行われた投手練習に参加し、キャッチボールなどで調整した。出場選手登録されれば２４年シーズン以来。昨年５月に左膝手術、今年１月に腰の手術を受けた左腕は「腕を振ってやるだけ。マウンドに立ったら強気でやっていけたら」と意気込んだ。５月２３日のファーム・リーグのソフトバンク戦（由宇）で実戦復帰。２軍では７試合に登板し防御率１・２３という好成