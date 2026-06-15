野球日本代表・侍ジャパンは15日、8月に台湾・台南で開催予定の「第10回WBSC女子野球ワールドカップ・グループステージB」に向けた女子日本代表を発表。昨秋の「第4回 BFA 女子野球アジアカップ」でMVP、最優秀防御率のタイトルを獲得した左腕・柏崎咲和投手（※高＝はしごだか／読売ジャイアンツ）をはじめ、20人が選出された。【写真】めっちゃいい笑顔…「アジアカップ」4連覇を達成した“侍ジャパン”野球女子日本代表今大