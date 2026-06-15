俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土前8：00NHK総合※土曜日は1週間の振り返り／月〜金前 7：30NHKBS、BSプレミアム4K）の第57回（16日）の場面カットが公開されている。【写真】キャスト12人追加！豪華な相関図を公開前回は、安（早坂美海）と宗一（上杉柊平）の結婚に向け、両家の顔合わせの日を迎える。慌ただしく準備をするりん（見上愛）と美津（水野美紀）だが、