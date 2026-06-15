8人組ダンス＆ボーカルグループMAZZELのRANが、25日発売の男性ファッション誌『smart』8月・9月合併号（宝島社）で、初の単独表紙を飾ることが決定した。あわせて、8月25日発売の10月号から新連載をスタートすることも発表され、同誌で男性アーティストの連載が始まるのは2017年以来、約9年ぶりとなる。【誌面カット】超クール！初夏の大人ストリートを着こなすMAZZEL・RANMAZZELは、2026年1月発売の同誌合併号増刊でメンバー