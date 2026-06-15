ディズニー・アニメーションの名作を実写映画化した『モアナと伝説の海』（7月31日公開）より、主人公モアナや伝説の英雄マウイら主要キャラクターを捉えたキャラクターポスター3種が解禁された。【動画】実写版『モアナと伝説の海』US版予告2017年公開のアニメーション映画『モアナと伝説の海』は、世界興行収入6億4000万ドル（約960億円※1ドル＝150円換算）を記録し、アカデミー賞長編アニメーション賞、主題歌賞にノミネー