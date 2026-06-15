【マニラ共同】陸上自衛隊が6月下旬、台湾に近いフィリピンの島でパラシュート降下訓練を実施する方向で、フィリピン側と調整していることが15日分かった。自衛隊とフィリピン軍の関係者が明らかにした。中国の反発が予想される。