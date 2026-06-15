「TABASCOソース」を展開するマキルヘニー社（本社アメリカ・ルイジアナ州）は、日本で新たなブランドコミュニケーション「日常に、スパイスを。」を始動した。TABASCOブランドが何気ない日常にもたらす「シゲキ」と「ワクワク」を描いたブランドムービーの展開を開始した。「日常に、スパイスを。」は、TABASCOブランドがグローバルで展開するブランドメッセージ「Light Things Up」をベースに、日本市場向けに新たに開発した